DIRETTA Europa League, Roma-Bayer Leverkusen 0-1: termina il primo tempo LIVE

È il giorno della semifinale d’andata dell’Europa League per la Roma che ospita il Bayer Leverkusen

L’attesa è finita, finalmente ci siamo: per l’andata delle semifinali di Europa League, la Roma ospita il Bayer Leverkusen, fresco campione di Germania.

I giallorossi, guidati in panchina da Daniele De Rossi, arrivano a questo appuntamento dopo la vittoria ottenuta all’ultimo secondo contro l’Udinese del nuovo allenatore Fabio Cannavaro nel recupero della gara interrotta per il malore occorso a Evan Ndicka. Mentre, nel turno del weekend, hanno conquistato un pareggio in rimonta sul campo del Napoli di Francesco Calzona, conservando il quinto posto in classifica, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Di contro, le ‘aspirine’ dell’allenatore Xabi Alonso, che hanno recentemente conquistato la Bundesliga per la prima volta nella loro storia, sono reduci dal pareggio interno, 2-2 il risultato finale, ottenuto contro lo Stoccarda. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-BAYER LEVERKUSEN

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Hincapié; Wirtz, Adli, Grimaldo. All. Xabi Alonso

ARBITRO: Francois Letexier (Francia)