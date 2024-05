Milan, anche Watkins per l’attacco: la richiesta dell’Aston Villa | ESCLUSIVO

Il mercato del Milan si concentra sulla ricerca di un centravanti che possa rimpiazzare Giroud. Nel mirino anche Watkins dell’Aston Villa, ma la concorrenza è agguerrita

Nessuno come lui. A 28 anni Ollie Watkins sta vivendo la miglior stagione della sua carriera, potendo contare su numeri che in Premier League non può vantare nessun altro. Con 19 gol e 12 assist, è il calciatore che ha contribuito a più marcature in tutto il campionato inglese.

Dietro di lui figurano campioni del calibro di Palmer (20 gol e 9 assist), Haaland (21 gol e 5 assist) e Salah (17 gol e 9 assist). L’Aston Villa ha già provveduto a blindarlo lo scorso ottobre facendogli firmare un rinnovo di contratto fino al 2028, ma questo non è bastato a spegnere i rumors sul suo futuro. Il centravanti della Nazionale inglese, che all’occorrenza può agire anche da ala destra o sinistra, piace soprattutto all’Arsenal ma, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, c’è anche un ritorno di fiamma del Milan per lui. I rossoneri sono alla ricerca del sostituto di Giroud, ma la pista presenta diversi ostacoli, a partire dalla richiesta dei Villans per il loro gioiello che non scende sotto gli 80 milioni di euro per l’estero e supera i 100 milioni per il mercato domestico. Una cifra avvicinabile solo con la cessione di Leao per una somma vicina alla clausola rescissoria fissata a 150 milioni. C’è poi da fare i conti con la concorrenza dei Gunners, di altri club inglesi e la nostra redazione ha registrato anche un sondaggio da parte della Roma, che però resta per il momento in seconda fila. Infine c’è la volontà di Watkins di giocare la Champions League con i Claret and Blue: la formazioni di Unai Emery occupa attualmente il quarto posto in Premier a tre giornate dalla fine con 7 punti di vantaggio sul Tottenham che però ha due partite da recuperare a cominciare da quella di stasera contro il Chelsea.

Calciomercato Milan, da Zirkzee a Gimenez: quante piste per il post Giroud

Come detto, quella che porta a Watkins è soltanto una delle piste che sta seguendo il Milan per rinforzare il reparto offensivo. Molto dipenderà anche da chi sarà il prossimo allenatore dei rossoneri, con la conferma di Pioli che si fa sempre più difficile.

Nei giorni scorsi il nome di Thiago Motta è stato accostato alla panchina del Diavolo, con il solito Zirkzee al suo seguito, ma il tecnico italo-brasiliano sembra sempre destinato più a rimpiazzare Allegri alla Juventus qualora dovesse lasciare Bologna. Restano vive anche le opzioni che rispondono ai nomi di Gyokeres e di Santiago Gimenez, sebbene i bomber rispettivamente di Sporting CP e Feyenoord abbiano molti estimatori proprio in Premier League. Meno calda la pista Jonathan David, sul quale c’è anche il Napoli e che piaceva soprattutto a Pioli. Il più facile da raggiungere poteva sembrare Benjamin Sesko del Lipsia, ma la qualificazione in Champions dei tedeschi fa alzare il prezzo del suo cartellino.