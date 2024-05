Bayer, Andrich si vendica e ‘smentisce’ la moglie: esulta e fa infuriare la Roma

Il Bayer Leverkusen raddoppia all’Olimpico, contro una Roma in evidentissima difficoltà, poco concreta e soprattutto mai convinta del tutto di far male alla squadra di Xabi Alonso

Che pure non è stata concretissima e ha rischiato più di qualcosa, fino a trovare comunque la rete del raddoppio con Andrich. Che è andato a esultare praticamente verso la Curva Sud dei tifosi giallorossi.

Nessun gesto particolare, ma la direzione della celebrazione non è per niente piaciuta ai romanisti così come a tutti i calciatori di De Rossi che sono subito corsi verso quelli del Bayer.

Il primo a scattare nervosissimo è stato Spinazzola, trattenuto sul nascere da un paio di avversari. Poi Paredes, Pellegrini e tutti gli altri, con alcuni componenti della panchina coinvolti a loro volta. Ne nasce una scaramuccia, quasi rissa, sedata però fin da subito. Scintille anche tra Bove e Hincapie, ma senza conseguenze. Alla fine Xhaka e lo stesso Spinazzola, che si sono spiegati e abbracciati, vengono ammoniti. Andrich aspettava tantissimo questo gol, in un’intervista poche ore fa ha ammesso di pensare parecchio alla sconfitta dell’anno scorso e di cercare con tutte le forze la “vendetta”. Anche perché un anno fa all’Olimpico ha rimediato la frattura al metatarso. Tanto che la moglie, ha confessato il tedesco, gli aveva addirittura chiesto di non giocare perché aveva un “cattivo presagio”. Ha sbagliato.