DIRETTA Conference League, Fiorentina-Club Brugge 2-1: Belotti! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Italiano e il Club Brugge di Hayen in tempo reale

La Fiorentina ospita il Club Brugge a Firenze nella gara di andata delle semifinali di Conference League. Una sfida che mette in palio la finalissima contro la vincente tra Aston Villa e Olympiacos che sarà diretta dall’arbitro inglese Oliver.

Reduci dal largo successo in Serie A contro il Sassuolo che ha permesso loro di riprendere il Napoli in classifica, i viola di Vincenzo Italiano vanno a caccia della seconda finale consecutiva della terza competizione europea per club dopo quella persa un anno fa contro il West Ham. I gigliati sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Maccabi Haifa agli ottavi e il Viktoria Plzen ai quarti. Anche i nerazzurri di Nicky Hayen vengono da una vittoria importante: quella sul Genk che è valso l’aggancio all’Anderlecht in vetta alla Jupiler League. Nei turni precedenti i belgi hanno fatto fuori il Molde e il Paok Salonicco. Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Artemio Franchi’ tra Fiorentina e Club Brugge live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Club Brugge

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltràn, Sottil; Belotti.. All. Italiano

CLUB BRUGGE (5-3-2): Jackers; Sabbe, Spileers, Mechele, Meijer; Skoras, Odoi, Onyedika; Vanaken, Thiago, Jutglà. All. Hayen