Antonio Conte, scelta fatta: ecco la sua prossima panchina

Continua a tenere banco il futuro di Antonio Conte, arriva la scelta sulla prossima panchina dell’ex Ct della Nazionale

Non c’è giorno ormai in cui non si parli del ritorno in panchina di Antonio Conte. L’allenatore pugliese vuole rimettersi in gioco, dopo essere rimasto lontano dai campi per oltre un anno, e sono numerose le speculazioni di mercato su di lui.

Situazione ancora piuttosto ingarbugliata, per quanto riguarda il suo futuro. La Juventus non prende in considerazione il suo ritorno, il Milan pare per il momento essersi defilato. Conte è sempre nei pensieri di De Laurentiis per il Napoli, come raccontato qui su Calciomercato.it, ma per tornare in panchina l’ex Ct della Nazionale non esclude anche una pista all’estero. Conte si è infatti proposto al Chelsea, come spiegato sulle nostre pagine, dopo averlo fatto anche per il Bayern Monaco. Ad oggi, i giochi sono ancora aperti.

Conte, ecco la destinazione ideale: torna in Serie A

Il grande pubblico calcistico, in ogni caso, vorrebbe vederlo di nuovo in Italia, per una nuova sfida professionale dopo aver vinto con Juventus e Inter.

La redazione di Calciomercato.it, nel solito sondaggio quotidiano su ‘X’, ha chiesto ai propri utenti quale sarebbe la destinazione ideale per Conte. Sondaggio in cui ha prevalso il Milan, opzione votata dal 34,7% dei votanti. Meno affascinanti, rispetto ai rossoneri, le ipotesi Juventus (24,2%), Napoli (21%) e Chelsea (20,2%).