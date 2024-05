Scommesse anche in Premier, nuova squalifica UFFICIALE per Tonali

È arrivata il comunicato ufficiale che certifica la squalifica ricevuta da Sandro Tonali dalla Football Association per scommesse

Altri due mesi di squalifica per Sandro Tonali. È arrivata la decisione sul centrocampista del Newcastle che ha ammesso la violazione delle normative relative alle scommesse della Football Association. Il Newcastle ha ufficializzato la sanzione per l’ex Milan, che attualmente sta scontando i dieci mesi di squalifica inflitti dalla Figc lo scorso ottobre.

Nel comunicato si spiega che la nuova squalifica è stata sospesa e che quindi il calciatore potrà tornare in campo a fine agosto, quando terminerà lo stop inflitto dalle istituzioni italiane. Nella nota, il Newcastle rimarca l’elevato livello di collaborazione offerto da Tonali sia autodenunciandosi e aiutando l’indagine, definito “straordinario e senza precedenti”.

Tonali, nuova squalifica in Inghilterra: i dettagli

Come spiegato dal club inglese, Tonali ha ammesso di aver scommesso e “lo ha fatto in circostanze in cui non c’erano altre prove a sostegno di un procedimento per cattiva condotta”.

Il Newcastle, infine, ricorda che l’ex calciatore del Milan – che per squalifica sarà costretto a saltare Euro 2024 – sta seguendo un piano terapeutico e un programma educativo e che ha “il pieno supporto della Società e continuerà ad allenarsi con i compagni”.