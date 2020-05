CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC HIGUAIN TESORETTO / L'emergenza coronavirus avrà un impatto importante sui bilanci e le casse delle società. La pandemia sanitaria cambierà inevitabilmente gli scenari in campo e avrà delle ripercussioni pesanti soprattutto in chiave calciomercato. I club dovranno studiare dei piani alternativi nelle prossime finestre della campagna trasferimenti, tra scambi e qualche sacrificio eccellente: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. La Juventus è già lavoro per la sessione estiva del mercato, con il CFO Paratici che potrebbe rinunciare a campioni del calibro di Pjanic, Bernardeschi, Douglas Costa e Higuain per incassare un robusto tesoretto e finanziare i colpi in entrata.

Calciomercato Juventus, Pjanic e Douglas Costa: tagli eccellenti

Al centro delle riflessioni della dirigenza della Continassa c'è soprattutto il futuro di Miralem Pjanic, involuto sotto la gestione Sarri e che rischia di perdere centralità nel progetto bianconero con la crescita di Bentancur, che il tecnico di Figline gli ha preferito nelle ultime uscite prima dello stop forzato per il coronavirus. Il centrocampista bosniaco piace al Barcellona, con il quale la Juve studia un possibile scambio con Arthur valutando entrambi i giocatori intorno ai 60 milioni di euro.

Anche Leonardo per ilè un estimatore di Pjanic, con la 'Vecchia Signora' che potrebbe sfruttarlo come carta per arrivare adse quest'ultimo fosse riscattato dal club francese (70 milioni la cifra pattuita con l'Inter).

Al PSG di Leonardo piace inoltre Douglas Costa, anche lui nella lista dei cedibili: l'ex Bayern e Shakhtar non dà garanzie sul piano fisico e con un'offerta sui 40-45 milioni di euro la Juve darebbe il via libera alla sua cessione. Il Paris Saint-Germain resta interessato a De Sciglio (valutazione sui 10 milioni), mentre sembra tramontata invece la pista per un altro brasiliano, Alex Sandro, con i francesi che sarebbero vicini al connazionale Telles per la corsia mancina. Il terzino bianconero resterebbe comunque nei radar di Manchester City e soprattutto Chelsea, con Paratici che potrebbe proporre uno scambio con Emerson Palmieri o dare il via libera per l'addio per un conguaglio sui 40 milioni. 'Blues', che insieme al Barcellona, seguirebbero gli scenari attorno a Bernardeschi, che difficilmente strapperà una riconferma visto anche lo sbarco a Torino di Kulusevski. Paratici e Nedved puntano ad incassare 30-35 milioni dall'addio dell'ex fantasista della Fiorentina.

Juventus, Higuain sul mercato: spazio a Milik o Icardi

Gli uomini mercato bianconeri hanno deciso di svecchiare l'attacco di Sarri, con Milik e Icardi in pole sul tablet di Paratici per raccogliere l'eredità di Gonzalo Higuain. Il 'Pipita' non farebbe infatti parte dei progetti per il futuro, con la Juventus intenta a trovargli una sistemazione questa estate per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno, considerando il contratto in scadenza nel 2021. L'argentino pesa poco meno di 20 milioni di euro sul bilancio della società presieduta da Andrea Agnelli. Un altro classe '87 che può fare le valigie è Khedira, sempre in scadenza tra 14 mesi e sul quale la Juve potrebbe accontentarsi di un assegno di 7-8 milioni. Poco più del doppio la richiesta invece per Rugani, sul mercato vista l'abbondanza in difesa. Perin, Romero eMandragora infine, di rientro i primi due dal Genoa e il centrocampista dall'Udinese, potrebbero fruttare 65-70 milioni in caso di cessione definiva. Undici cessioni e un'intera formazione per un super tesoretto da circa 303 milioni di euro, fondamentale ai tempi del coronavirus per dare il via all'opera di rinnovamento in casa Juventus.

