EMILIA-ROMAGNA ALLENAMENTI INDIVIDUALI CALCIO / Continua a far discutere il decreto firmato da premier Conte che ha fissato solo al 18 maggio la ripresa degli allenamenti per gli sport collettivi come il calcio, non permettendo quindi per gli stessi delle sedute di allenamento individuali. Una decisione che ha scatenato le proteste di giocatori, allenatori e presidenti da Lotito a Fonseca e non solo.

Mentre per il come raccolto da calciomercato.it - è atteso l'annuncio della riapertura immediata del centro sportivo, l'si è già mossa.

Nell'ordinanza pubblicata dal governatore Stefano Bonaccini, infatti, c'è scritto che da lunedì 4 maggio "è consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dallerispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali".Questo vuol dire che Spal, Bologna, Sassuolo e Parma in Serie A potranno cominciare da subito ad allenarsi individualmente.