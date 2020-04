INTER ICARDI BARCELLONA BOJAN KRKIC / Il futuro è ancora un rebus, ma nel frattempo Mauro Icardi continua a far discutere e adesso anche 'infuriare' i tifosi dell'Inter. Sui social, infatti, scoppia la bufera contro l'attaccante del PSG: l'ex capitano nerazzurro ha messo 'like' ad un post Instagram di Bojan Krkic su Barcellona-Inter del 2010. L'ex blaugrana, visto in Italia con le maglie di Milan e Roma, ha pubblicato le foto della sfida del Camp Nou con la descrizione polemica "AniVARsario".

Un riferimento piuttosto chiaro al gol annullato allo stesso Bojan Krkic che, a suo avviso, sarebbe stato regolare se ci fosse stato il VAR. Anche se nel 2010 militava ancora nelle giovanili del Barça, il 'like' di Icardi non farà di certo piacere ai tifosi nerazzurri. Un suo ritorno a Milano, come già noto, è dunque sempre più da escludere. Si attende ora la decisione definitiva del PSG - e dello stesso centravanti - , con lache resta in agguato. Si profilano mesi 'bollenti' per il futuro dell'argentino.

