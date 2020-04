CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA NEWCASTLE / Il Newcastle si appresta a diventare uno dei club più ricchi della Premier League e dell'intero panorama calcistico con il cambio di proprietà e l'arrivo al St James' Park del principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman. Il primo colpo del nuovo corso potrebbe portare in panchina Maurizio Pochettino, obiettivo in cima alla lista del facoltoso sceicco dell'Arabia Saudita e in pole rispetto a Benitez e Allegri.

Nella lista della spesa dei 'Magpies' ci sarebbero anche diverse stelle del mondo del calcio e una di queste potrebbe essere Paulo Dybala su espressa richiesta proprio di Pochettino, che lo avebbe valuto in passato anche alla corte del Tottenham.

Calciomercato Juventus, tentazione Dybala per il Newcastle

Il fantasista dellasi è rilanciato in bianconero condopo essere stato ad un passo dall'addio la scorsa estate con il trasferimento al, con la volontà adesso della 'Vecchia Signora' di blindarlo con il rinnovo dell'accordo oltre il 2022 e un ingaggio intorno ai 10 milioni di euro, bonus compresi.

Un'offerta fuori mercato cambierebbe però gli scenari su Dybala, con il Newcastle che potrebbe fiondarsi sulla 'Joya' e mettere sul piatto un assegno da 120 milioni di euro. Cifra decisamente allettante per la Juventus, mentre il numero dieci verrebbe corteggiato con un contratto quinquennale da 12-13 milioni a stagione, superiore rispetto all'offerta della dirigenza della Continassa per il prolungamento. Una maxi operazione da 185 milioni di euro complessivi, destinata a ribaltare le logiche del prossimo mercato se il Newcastle dovesse passare veramente all'azione per Dybala.

