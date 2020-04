Calciomercato Udinese, ESCLUSIVO: sondaggio per Botman

CALCIOMERCATO UDINESE BOTMAN / Idea olandese per l'Udinese. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club friulano ha effettuato un sondaggio per Sven Botman. Parliamo di un difensore centrale alto circa 193 cm e appena ventenne, il cui cartellino è di proprietà dell'Ajax.

In questa stagione, perlomeno fino allo stop causa emergenza coronavirus, aveva però brillato con la maglia dell', nel quale era approdato in estate con la formula del prestito. Ben 26 le presenze collezionate, per complessivi 2.340', dal classe 2000 olandese nell'Eredivisie di quest'anno sospesa poi in via definitiva

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Udinese, Marino avvisa: ''Musso qui un altro anno. Su De Paul e Bonaventura...''