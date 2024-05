Conte e Lopetegui da cancellare, il Milan sceglie: “È considerato il più bravo”

Per la panchina del Milan tutto sembra essere ancora in alto mare: Conte e Lopetegui da cancellare, c’è un nome che può convincere

Tutto ancora in ballo. La sollevazione popolare contro Lopetegui ha un po’ scompaginato i piani del Milan con i rossoneri che sembravano orientati ad affidarsi allo spagnolo per il dopo Pioli.

Ora invece la ricerca è ancora in atto e di nomi ne girano tanti. Intervenuto a Tv Play, il giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto sulla panchina rossonera: “Al 2 maggio, su Conte bisogna tirare una riga, stessa cosa per Lopetegui – afferma Pellegatti -. Anche per De Zerbi e Amorin una bella riga perché hanno delle clausole e il Milan è stato sempre contrario a ‘comprare’ un allenatore”.

Ancora in ballo, invece, Motta: “Su di lui bisogna mettere un puntino, non cancellarlo. Fonseca è tra i candidati: per L’Equipe è il piano A del Marsiglia. In Francia è considerato il tecnico più bravo della stagione. Certo fin quando Conte non avrà una panchina ci sarà sempre “noi volevamo Conte””.

Calciomercato Milan, stallo Thiago Motta-Juventus

Pellegatti si sofferma quindi sulla situazione Thiago Motta, candidato principale per la panchina della Juventus.

Per il giornalista però c’è da non scartare l’ipotesi Milan: “Lopetegui era candidato al Milan già dopo il pareggio contro la Salernitana. Se Pioli non avesse raddrizzato la stagione era tra i papabili. Piaceva al Milan per il modulo: un classico 4-2-3-1. Questa sollevazione e questo comunicato della curva ha spiazzato Gerry Cardinale e la proprietà. Se il Milan prima di Lopetegui avessero studiato un piano B, non saprei. Da casa Milan non trapela davvero nulla. Vogliono studiare la situazione”.

Come detto, occhio a Thiago Motta: “C’è questo silenzio su Thiago Motta. Con la Juventus c’è situazione di stallo. Deve già tirare 10-12 milioni per Cristiano Ronaldo, poi altri 12 per Allegri, poi bisogna dare una decina di milioni a Thiago Motta e non è una cosa da prendere alla leggera”. Come raccontato da Calciomercato.it, tra i candidati anche van Bommel che ha avuto un incontro con Ibrahimovic.