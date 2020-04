CALCIOMERCATO SERIE A JUVE INTER MILAN DONNARUMMA ICARDI POGBA / Dopo Olanda e Francia, anche l'Italia potrebbe decidere per la sospensione definitiva del campionato. Lo ha detto apertamente questa mattina il discusso e molto discutibile Ministro dello Sport Spadafora: "La ripresa degli allenamenti non significa ripresa della Serie A - le sue dichiarazioni a 'La7' - Capisco che mi dicono di non lasciare tutti nell'incertezza, ma l'unico modo per non dare incertezza è fare come Francia e Olanda. Il sentiero per la ripartenza del campionato è sempre più stretto, (...) le decisioni che stanno prendendo gli altri Paesi potrebbero portare anche l'Italia a seguire una linea che diventerebbe europea". La chiusura della Serie A, che farebbe seguito a quelle di Eredivisie e Ligue 1 - sul riavvio di Premier, Liga e Bundesliga non vi sono ancora certezze assolute - in aggiunta alla crisi post emergenza coronavirus potrebbe avere un peso tutt'altro che irrilevante sul prossimo mercato (in cui abbonderanno gli scambi), facendo saltare o comunque bloccare diverse operazioni. Da Icardi a Donnarumma passando per Pjanic, Pogba e Lautaro Martinez: ecco l'approfondimento di Calciomercato.it.

LEGGI ANCHE ->>> Serie A, che cosa succede con lo stop | Classifica e contratti

Calciomercato Juventus e Inter, da Icardi a Pogba e Pjanic: colpi e grandi incassi a rischio

Il mercato delle big rischia di essere quello più penalizzato. Lo stop della Ligue 1, allegato sempre alla recessione economica potrebbe indurre il Paris Saint-Germain a non riscattare Mauro Icardi, facendo 'perdere' all'Inter la bellezza di 70 milioni di euro.

Di riflesso i nerazzurri avrebbero meno risorse da investire per la campagna acquisti - peraltro può naufragare anche l'operazionevisto che ilnon è intenzionato e non può pagare la clausola, oltre che di nuovo un grosso problema da risolvere: piazzare, appunto, l'ex capitano che non ha alcuna chance di rientrare nel progetto Conte

La Juventus è una potenziale acquirente del bomber di Rosario, ma senza qualche grande cessione difficilmente potrebbe spendere tanti milioni - tra cartellino e soprattutto ingaggio - per un solo giocatore. Si spiega forse anche così l'interesse per il molto meno costoso Duvan Zapata dell'Atalanta. Dicevamo della grande cessione: in cima alla lista sembra esserci Miralem Pjanic, tuttavia la crisi economica potrebbe mettere in fuga le possibili pretendenti, considerato che il 30enne bosniaco guadagna circa 6,5 milioni di euro netti. La partenza dell'ex Roma dovrebbe/doveva in teoria 'finanziare' in parte un colpo in entrata, lo stesso Icardi o Paul Pogba, un altro che per il suo maxi ingaggio (14-15 milioni netti) rischia di rimanere bloccato dov'è, ovvero al Manchester United.

LEGGI ANCHE ->>> Serie A, l'allarme di Piccinini: "Rischio zero? Anche a settembre sarà un problema"

Calciomercato, da Donnarumma a Koulibaly: Milan e Napoli 'bloccate' come Inter e Juve

Recessione e stop del campionato potrebbero inficiare pure sulle strategie di Milan e Napoli, già 'ridimensionate' per volere delle rispettive proprietà e dalla mancata partecipazione alla prossima Champions League. Per esempio Donnarumma: quale top club potrebbe pensare di investire per lui un'ottantina di milioni tra cartellino ed emolumenti? Probabilmente nessuno. E senza la vendita del portiere, in scadenza nel 2021, il club rossonero avrebbe ancor meno margini di manovra. Discorso simile, anzi identico per il Napoli, che con Koulibaly vorrebbe procurarsi le risorse necessarie a mantenere in ordine il bilancio e acquistare un altro paio di rinforzi. Il senegalese avrebbe chance di andarsene solo se De Laurentiis dovesse abbassare, e di tanto, le sue pretese che oggi sarebbero ancora da anti-coronavirus, vale a dire sugli 80-100 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, Dybala ancora positivo. La linea della Juventus

Calciomercato, effetto Coronavirus: il Milan sul 'nuovo Leao' in saldo