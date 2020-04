Calciomercato Lazio, erede 'italiano' se parte Milinkovic-Savic

CALCIOMERCATO LAZIO DE PAUL / Il Paris Saint-Germain con Leonardo resta fortemente interessato, ManchesterUnited e RealMadrid non lo hanno mai perso di vista. Così Sergej Milinkovic-Savic resta uno dei centrocampisti più corteggiati a livello internazionale e la Lazio deve cautelarsi lavorando al possibile erede per non farsi trovare impreparata.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' la dirigenza biancoceleste avrebbe iniziato a ragionare su Rodrigo DePaul, 26enne argentino dell'Udinese corteggiato da tempo anche da Inter e Milan. I friulani lo valutano circa 40 milioni di euro, la Lazio secondo il quotidiano sarebbe disposta a mettere sul piatto 30 milioni in caso di partenza di Milinkovic-Savic. Per ora un'idea, ma il profilo piace per età, caratteristiche e costi.