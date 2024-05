Coppia da 125 milioni: entrambi all’Inter per meno di 50

Coppia da 125 milioni, ma entrambi all’Inter per meno di 50. Il piano del club nerazzurro per il doppio colpo, tutti i dettagli

“L’anno prossimo ci sarà una stagione molto impegnativa e la rosa dovrà essere puntellata al meglio. Ricordiamoci però della sostenibilità finanziaria, ecco perché faremo un mercato creativo”.

Lo ha annunciato Beppe Marotta dopo il trionfo dello Scudetto e i festeggiamenti dell’Inter per la seconda stella. La dirigenza nerazzurra è già proiettata alla prossima stagione ed al calciomercato estivo. I primi colpi, già chiusi a parametro zero, saranno Zielinski e Taremi.

Marotta e Ausilio, però, non si fermano e nel “mercato creativo” annunciato dalla dirigenza potrebbero rientrare anche i nomi di Mamardashvili e Mosquera del Valencia. Importanti aggiornamenti arrivano direttamente dalla Spagna.

Calciomercato Inter, Mamardashvili e Mosquera nel mirino

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, il portiere ha una clausola rescissoria di circa 100 milioni di euro, da 25 milioni invece quella del difensore Cristhian Mosquera.

Tuttavia, come riferisce il portale, entrambi potranno essere trattati direttamente col Valencia rispettivamente per 35 milioni Mamardashvili e 15 Mosquera. I due big del club spagnolo potrebbero dunque arrivare a Milano per circa 50 milioni complessivi. Le clausole non sembrano spaventare l’Inter.