CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG / L'Arsenal si è ormai rassegnato all'idea di perdere Pierre-Emerick Aubameyang e spera dunque di riuscire a monetizzare la sua partenza durante la prossima finestra di mercato, a meno di un anno dalla scadenza del contratto che gli permetterà di accasarsi in un nuovo club a parametro zero nel 2021.

L'indiscrezione è del britannico 'The Sun', rilanciata poi da altri quotidiani come il 'Daily Mirror' e non solo: il gabonese ha respinto le offerte di rinnovo ed ora i 'Gunners' hanno abbassato le proprie pretese anche a causa della crisi da Coronavirus che sta investendo (anche) il mondo del calcio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Tradotto in numeri, secondo quanto si legge sul tabloid i londinesi sarebbero 'felici' di rientrare almeno in parte dell'investimento da 64 milioni di euro fatto a gennaio 2018 per prelevarlo dal Borussia Dortmund e sarebbero pronti a cedere di fronte ad un'offerta da 34 milioni di euro. Cifra sicuramente alla portata di molti club, tra cui ManchesterUnited e Barcellona. Secondo lo spagnolo 'As', però, l'Inter sarebbe in primissima fila e, anzi, al momento risulterebbe come favorita nella corsa al gabonese con un passato nel Milan. Il nodo principale è l'ingaggio da circa 230mila euro a settimana.

