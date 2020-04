Torino, ESCLUSIVO: Mazzarri sul taccuino del Fenerbahçe

TORINO MAZZARRI FENERBAHCE / Alla ricerca di un allenatore per risalire la china nei prossimi mesi, il Fenerbahçe sta scandagliando anche il panorama italiano per la panchina. Nei giorni scorsi, ad esempio, si è parlato di Giampaolo, ma l'ex Milan non è l'unico italiano seguito.

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it , Walterè un serio candidato alla guida tecnica della squadra di Istanbul che, prima dello stop per il Coronavirus, occupava il settimo posto in classifica. Per l'ex Torino potrebbe dunque prospettarsi una nuova avventura all'estero.