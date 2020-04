Coronavirus | Serie A, rischio crac all'orizzonte: i dettagli

EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A / La Serie A non riparte? 'La Repubblica' sgancia la 'bomba': almeno dieci società sui venti di massima serie rischiano di fallire. A quanto pare lo hanno messo nero su bianco in un documento che circola tra i presidenti.

Insomma, per il quotidiano il rischio crac di una buona fetta del calcio italiano - se davvero il Governo non dovesse dare il via libera definitivo alla ripresa del campionato - sarebbe molto concreto. La Lega stima perdite per il 25%, considerato anche la prossima stagione verrà disputata a porte chiuse almeno fino a fine dicembre.

