Coronavirus, Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale | Tutte le novità

CORONAVIRUS DECRETO GOVERNO / Il presidente del Governo Giuseppe Conte ieri sera ha reso note le nuove misure da attuare a partire dal 4 maggio per l'emergenza coronavirus. Il testo è stato firmato dal Premier e pubblicato questa mattina sulla Gazzetta Ufficiale.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, Fase 2 - Conte: "Adesso inizia la fase di convivenza con il virus"

Ecco le principali novità della cosiddetta 'Fase 2' per contenere la pandemia sanitaria.

- Restano vietati gli spostamenti interregionali: secondo il nuovo decreto, anche dopo il 4 maggio non si potrà andare da una regione all'altra, eccetto che per motivi di lavoro o salute.

- Spostamenti tra comune e comune, anche per fare visita ai parenti oltre che per motivi di lavoro, salute e necessità. Quando si andrà a trovare i famigliari bisognerà indossare le mascherine e mantenere la distanza di sicurezza di un metro.

Vietate feste private e rimpatriate con i famigliari, oltre agli assembramenti.

- Cade il divieto esplicito di spostamento verso le seconde case.

- Resta l'autocertificazione, ma ci sarà un nuovo modello da compilare.

- Si potrà fare attività sportiva o motoria anche lontano dalla propria abitazione, purché da soli e rispettando la distanza di sicurezza di un metro (che sale a due per le attività fisiche più intense).

- Per consentire la graduale ripresa degli sport saranno consentite sessione di allenamento individuali per atleti professionisti o non professionisti, purché riconosciuti a livello nazionale e iscritti alle apposite federazioni.

- Riaprono parchi e giardini, ma solo se sarà possibile contingentare gli ingressi. Obbligatorio mantenere le distanze di sicurezza.

- La possibilità di organizzare cerimonie funebri per commemorare i propri defunti, ma con la partecipazione di un massimo di 15 congiunti, all'aperto con mascherine e distanze di sicurezza.

- Ripartono i settori manifatturieri e dell'edilizia, con la riapertura del commercio all'ingrosso. Sarà consentito il take away per bar e ristoranti

- Taglio dell'Iva sulle mascherine e prezzo calmierato per le mascherine chirurgiche, che potranno costare al massimo 50 centesimi ciascuna. Su di esse verrà eliminata l'Iva.

- Dal 18 maggio riaprono i negozi al dettaglio, come quelli di abbigliamento, oltre a mostre, musei e biblioteche

- Dal 1° giugno riaprono bar, ristoranti, parrucchieri, centri massaggi e centri estetici.