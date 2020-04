Calciomercato Inter, dal Belgio l'erede di Lautaro Martinez

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ DAVID / L'Inter deve fare i conti con il possibile addio di Lautaro Martinez. Il Barcellona non ha alcuna intenzione di mollare la presa sull'argentino e farà di tutto per riuscire a portarlo in Spagna.

I nerazzurri, consapevoli di poter perdere il loro centravanti, stanno sondando il mercato per non farsi trovare impreparati.

Dalla Spagna sono sicuri che Marotta e i suoi uomini abbiano individuato l'erede di Lautaro Martinez: 'Mundo Deportivo' conferma, infatti, che il nome in cima alla lista dell'Inter sarebbe quello di Jonathan David. Il calciatore, accostato anche al Milan nei giorni scorsi, è un classe 2000 messosi in luce, in questa stagione, con la maglia del Gent. Con la squadra belga, in 40 partite, ha realizzato 23 gol e servito ben 10 assist.

Numeri niente male per un giocatore appena 20enne, capace di interpretare più ruoli. Il portale spagnolo sottolinea inoltre, che la crisi economica, per via dell'emergenza coronavirus, potrebbe aiutare la trattativa. Il prezzo del canadese David, infatti, è sceso da 25 a 15 milioni di euro. Un vero affare per un attaccante che molti paragonano ad Haaland.

