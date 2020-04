CALCIOMERCATO NAPOLI ZIELINSKI / Il rinnovo di Zielinski è una questione infinita, da quasi due anni è all’ordine del giorno del dibattito sul cammino del Napoli. Il lavoro di mediazione di Gattuso e Giuntoli aveva raggiunto l’obiettivo, Zielinski era vicinissimo alla firma ma l’intervento di De Laurentiis nel colloquio con l'agente Bolek ha rimescolato le carte. Il motivo? L’accordo c’era: ingaggio di 3 milioni più bonus ed eliminazione della clausola rescissoria ma è sempre il tema delle multe ad annebbiare il futuro del Napoli.

Il procuratore ha chiesto, come del resto anche, un documento in cui il presidente rinunci all’ipotesi di ricorrere ad una causa civile per le violazioni sui diritti d’immagine con l’ammutinamento delscorso. Il tira e molla così è ricominciato ma nell’ultimo mese e mezzo, attraverso le videoconferenze, lo strumento di confronto principale nell’era del lockdown, le parti hanno espresso dei segnali di riavvicinamento. Zielinski,, Mertens esono i punti di riferimento del progetto tecnico-tattico di Gattuso, il rinnovo del centrocampista polacco è ancora all’ordine del giorno.