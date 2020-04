Dalla Francia, giocatore Montpellier in rianimazione

CORONAVIRUS FRANCIA LIGUE MONTPELLIER SAMBIA / Stando a 'L'Equipe' un giocatore di Ligue 1 sarebbe in rianimazione. Si tratterebbe di Junior Sambia, 23enne jolly di centrocampo in forza al Montpellier.

Si parla di sospetto, ma il club transalpino non dà conferme nel suo comunicato ufficiale: "A seguito di problemi digestivi e respiratori, uno dei nostri giocatori è stato ricoverato a Montpellier per due giorni in un ambiente specializzato per beneficiare di cure adeguate".