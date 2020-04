DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / L'Italia guarda alla 'Fase 2' della lotta al Coronavirus, quella della convivenza con il virus stesso. Il Governo è al lavoro sull'allentamento delle restrizioni che dal 4 maggio dovrebbero far tornare al lavoro circa 2,7 milioni di persone. La ripartenza consentirà spostamenti anche fuori dal comune di residenza, ma non da una regione ad un'altra.

Per il calcio, invece, si attende l'incontro del Comitato Uefa che tirerà le somme sulle date del finale di stagione:per ulteriori aggiornamenti.segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'e il mondo.

LIVE

8.10 - Nella 'Fase 2', a metà maggio potrebbero riaprirsi negozi al dettaglio, poi bar e ristoranti.

7.55 - Grande attesa oggi per il Consiglio europeo con 27 leader europei in collegamento. Sul tavolo il fondo per la ripresa, ma non si prevedono accordi.

7.35 - Notizie incoraggianti dalla Cina dove per l'ottavo giorno consecutivo non si sono registrati nuovi morti per Coronavirus.