CALCIOMERCATO INTER GIROUD MERTENS ULTIME / L'Inter è intenzionata a mettere a segno almeno un colpo tra i calciatori in scadenza di contratto e tutto fa pensare che (almeno uno) arriverà in attacco.

La tradizione dei colpi a parametro zero si rinnova con la dirigenza nerazzurra che dopo diverse intuizioni importanti ci riprova, restrigendo in questo momento la ricerca ad un testa a testa per il pacchetto offensivo tra Oliviere Dries. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppia chiave per Lautaro | E c'è lo sgarbo Werner

L'accordo col francese sembrava praticamente cosa fatta, sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', ma la clausola che permette al Chelsea di rinnovare il contratto per una stagione ha messo la situazione in standby e per questo starebbe riprendendo quota in questi giorni la pista che porta al belga in scadenza col Napoli. Seguito pure dallo stesso Chelsea, Mertens che sembrava ad un passo dal rinnovo con gli azzurri valuta seriamente l'addio e l'ipotesi nerazzurra lo tenta alla luce di un'offerta economica importante, un progetto sportivo ambizioso e la presenza del connazionale Lukaku al quale potrebbe aggiungersi anche un altro belga in scadenza, il difensore Jan Vertonghen che lascerà il Tottenham. Per costi ed età è difficile immaginare un doppio colpo Giroud-Mertens secondo la 'Rosea', per questo ora sembrano risalire le quotazioni del 'napoletano'.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Cassano fa la lista della spesa: "Ciao Lautaro, ecco chi compro"