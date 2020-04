Calciomercato Inter, colpo Partey: nuovo accordo

CALCIOMERCATO PARTEY INTER ARSENAL SIMEONE / Negli ultimi giorni è tornato prepotentemente di moda per il centrocampo dell'Inter il nome di Thomas Partey. Il calciatore classe 1993, uno dei punto fermi della mediana di Simeone, sarebbe tra i preferiti di Antonio Conte per rinforzare la squadra. Per strapparlo all'Atletico Madrid basterebbe versare i 50 milioni di euro della clausola rescissoria.

Una somma che non sembra essere ritenuta alta dall'Arsenal, che secondo gli ultimi rumors, sarebbe pronto a sborsare per aggiudicarsi il calciatore.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Simeone, però, non sembra per nulla intenzionato a perdere così facilmente il 26enne ghanese: secondo 'The Guardian', sarebbe pronto un nuovo contratto per Partey che lo porterebbe a guadagnare più del doppio (attualmente percepisce circa 75mila euro a settimana) fino al 30 giugno 2025 ma la notizia più importante è certamente legata alla clausola che da 50 passerebbe a 100 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, via libera per Kurzawa: decide Conte

Calciomercato Inter, apertura Eintracht per Kostic