CORONAVIRUS GALLIANI SERIE A / In un'intervista rilasciata a 'Il Giornale', Adriano Galliani ha lanciato la seguente proposta per la ripresa della Serie A: "Finire i campionati è infinitamente meglio che non giocare più. La prima data utile sembra quella di giugno, ma se così non fosse dovremmo spostare le lancette più in là. Si potrebbe terminare con calma la stagione 2019/20, anche oltre settembre, e ripartire nel 2021 con la nuova stagione. La soluzione potrebbe essere quella di dividere la Serie A in due gironi da dieci squadre - afferma l'ex dirigente del Milan - con le prime otto o le prime quattro che si sfidano ai playoff per lo scudetto, facendo durare la stagione solo cinque mesi.

Nelci saranno iinda novembre a dicembre, possiamo allinearci tornando poi al classico svolgimento della stagione tra agosto e maggio".

L'amministratore delegato del Monza si è poi soffermato sul nuovo calciomercato, e in particolare sulle scadenze di contratto: "Da quello che so e leggo, i campionati europei finiranno in periodi diversi tra loro. Quindi si potrebbe trasformare la data del 30 giugno nella frase 'fino ai termine del campionato'. Ovviamente andrà chiuso il mercato fino alla conclusione dei tornei in modo che chi non accettasse la nuova clausol non possa trasferirsi in un'altra squadra a campionato ancora in corso".

