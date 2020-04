CORONAVIRUS JUVENTUS RONALDO HIGUAIN / La Juventus è in attesa di notizie ufficiali da Governo e Federazione per richiamare a Torino i giocatori volati all'estero nelle scorse settimane. L'unico a tornare finora è stato Pjanic, rientrato ieri nel capoluogo piemontese. Tra gli otto ancora fuori ci sono Higuain e Cristiano Ronaldo, su cui si hanno delle notizie contrastanti sul rientro in Italia.

Il centravanti argentino ha palesato la propria preoccupazione per l'emergenza sanitaria e starebbe prendendo in considerazione la possibilità di restare per qualche giorno in più in Argentina, anche per rimanere al fianco della madre malata.

Juventus, rientro Ronaldo: doppia ipotesi

Anche Cristiano Ronaldo sarebbe al centro di un giallo sul rientro a Torino. Il primo caso di focolaio da coronavirus in un piccolo paese nell'isola di Madeira (Camara de Lobos, posto a zona rossa dal Governo portoghese), a circa 20 km dalla residenza di CR7 e famiglia, avrebbe fatto scattare l'allarme con il fuoriclasse portoghese - scrive 'Tuttosport' - che potrebbe anche valutare un rientro anticipato. Stando invece al 'Corriere dello Sport' Ronaldo potrebbe comunque attendere notizie ufficiale sulla ripresa degli allenamenti prima della partenza, sfruttando il doppio tampone per avere l'idoneità entro una settimana e dimezzare così i tempi della quarantena fiduciaria di due settimane per chi rientra in Italia dall'estero.

