Colpito più tardi rispetto all'Europa dall'emergenza Coronavirus, il Brasile ha superato i 30mila contagi nelle ultime ore.

Tra questi, c'è stato anche il presidente del, risultato positivo lo scorso 23 marzo e pienamente guarito. “Ora sto bene, è tutto ok - esordisce in esclusiva a Calciomercato.it il numero uno del club di Porto Alegre - Fortunatamente non ho avuto una forma molto forte”. Complice anche l’assenza di calcio giocato, le voci di mercato la stanno facendo da padrone in questo periodo e due sono i giocatori più chiacchierati in casa gremista: i due attaccanti, seguito in passato da, e, accostato anche di recente alla. “Si parla di questo interesse, ma a noi non è arrivato nulla di ufficiale. Ad oggi, non abbiamo ricevuto proposte ufficiali per i due giocatori”.