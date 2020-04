CALCIOMERCATO MILAN TONALI / Si chiama Sandro Tonali il sogno del Milan per la prossima campagna acquisti. Un giovane di qualità e potenziale crack, che s'incastrerebbe alla perfezione con la nuova politica portata avanti da Elliott e Gazidis. Il gioiello del Brescia cambierà squadra a fine stagione, con il patron delle 'Rondinelle' Cellino che lo cederà al miglior offerente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, colpo da 30 milioni per l'erede di Donnarumma

La concorrenza per il Milan è comunque agguerrita: Juventus e Inter in Italia, oltre al PSG all'estero.

Calciomercato Milan, colpaccio Tonali grazie a Donnarumma

La valutazione di Tonali non sarebbe inferiore ai 50 milioni di euro, con la dirigenza di Via Aldo Rossi che finanzierebbe l'assalto al classe 2000 con alcuni cessioni eccellenti. Oltre a Paqueta e Kessie, che porterebbero nelle casse dei rossoneri una somma di circa 60 milioni , anche l'addio dipuò essere un tesoretto decisivo per l'assalto a Tonali. Il portiere della Nazionale è in scadenza nel 2021 e senza rinnovo sembra destinato a lasciare Milanello in estate.

La trattativa per il rinnovo di Donnarumma resta complicata, con l'agente Raiola che chiede un ingaggio superiore rispetto ai 6 milioni che il 21enne percepisce attualmente. PSG, Real Madrid e Juventus sono alla finestra per il giovane guardiapali, che porterebbe in dote al Milan almeno un assegno da 30-35 milioni di euro in caso di cessione la prossima estate. Budget che potrebbe così essere decisivo per realizzare il sogno Tonali.