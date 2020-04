Calciomercato Juventus, coronavirus stoppa firma | Accordo totale!

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Paulo Dybala si è ripreso definitivamente la Juventus dopo che nell'estate scorsa è stato più volte vicino a dirle addio. Ora il club bianconero, come conferma 'Sportmediaset', sarebbe pronto a blindarlo con un nuovo contratto.

A quanto pare solo l'emergenza coronavirus avrebbe stoppato la firma sul nuovo che dovrebbe avere come scadenza(compreso anno di opzione), due anni in più rispetto all'attuale. L'accordo sarebbe comunque totale e prevedere un aumento dell'odierno fissato a 7,3 milioni di euro. Per Dybala sarebbe una specie di contratto 'a vita', considerato che nel 2025 avrà 32 anni.

