CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG / Pierre-Emerick Aubameyang potrebbe lasciare l'Arsenal al termine della stagione. L'attaccante e capitano dei 'Gunners' è uno dei profili monitorati con attenzione dalla dirigenza dell'Inter che non vuole farsi trovare impreparata in caso di partenza di Lautaro Martinez, corteggiato da tempo da Messi e dal Barcellona. Anche la dirigenza blaugrana è sulle tracce di Aubameyang.

Calciomercato Inter, assist dal Gabon: "Aubameyang deve lasciare l'Arsenal''

Il presidente della Federcalcio gabonese Pierre Alain Mounguengui ha espresso la sua opinione sul futuro di Aubameyang, consigliando l'attaccante a lasciare Londra e trasferirsi in un nuovo club. Ecco le parole rilasciate ai microfoni di 'Espn': "Non dico che l'Arsenal non sia un club ambizioso ma non ha ambizioni alte quanto quelle di altri club in Europa. Quindi, se Pierre potesse ottenere un contratto in un club più ambizioso, troverebbe sicuramente il suo posto lì. A livello individuale è tra i migliori calciatori al mondo, il consiglio che gli posso dare è quello di continuare a lavorare e attirare l'attenzione dei club più ambiziosi".

