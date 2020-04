CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS WILLIAN / In scadenza di contratto a giugno, Willian ormai da settimane parla di un rinnovo praticamente impossibile con il Chelsea, la cui ultima offerta biennale non ha convinto il calciatore brasiliano. La richiesta dell'ex Shakhtar è stata sempre di tre anni, ma sin qui nessuna delle parti coinvolte nella trattativa ha deciso di fare un passo indietro.

Seguito in Italia da, l'attaccante trentunenne ha di recente ammesso di non disdegnare una permanenza in Premier League, dovehanno mostrato interesse nei suoi confronti, ma gli agenti del calciatore continuano a sondare il terreno anche in altri campionati.

Calciomercato Juventus e Inter, Willian rifiutato dal Real Madrid

In Spagna, per esempio, dove anche di recente il Barcellona avrebbe rifiutato l'ingaggio del calciatore. Ma non solo. Stando a 'Defensa Central', infatti, negli ultimi giorni Willian sarebbe stato offerto anche al Real Madrid, ottenendo tuttavia la stessa risposta: "no, grazie". Una situazione che, dunque, tiene ancora in piedi le candidature delle squadre italiane e degli altri club interessati all'ex Corinthians.