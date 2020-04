Calciomercato Juventus e Inter, 'no' del Barcellona a Willian: pista riaperta

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER WILLIAN / Quale futuro per Willian? In scadenza di contratto con il Chelsea, il brasiliano tramite il suo agente è in contatto con molti grandi europei alla ricerca della sistemazione giusta per quello che sarà con ogni probabilità l'ultimo grande accordo della sua carriera. Di recente Willian è stato proposto anche alle italiane Inter, Juventus e Roma, non andando oltre i primi contatti esplorativi.

Nei piani dell'ex Shakhtar c'era soprattutto il Barcellona dopo l'affare sfumato nel 2018, ma lo scenario ora potrebbe cambiare. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo quanto riferisce il catalano 'Sport' infatti il Barça avrebbe respinto la proposta a causa dell'elevato ingaggio richiesto dal giocatore. I blaugrana, inoltre, si stanno concentrando al momento su profili più giovani e quindi l'ipotesi Willian è in forte calo. Una nuova avventura in Premier League appare dunque al momento l'ipotesi più calda per l'esterno offensivo dei 'Blues', con il Tottenham in allerta. Attenzione però anche al PSG, e chissà che pure le italiane non possano cambiare idea in un mercato rivoluzionato dall'emergenza Coronavirus.