CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS CASTROVILLI / Inter e Juventus (su tutte, ma non sono le sole) se lo contendono, Gaetano Castrovilli però pensa soltanto alla Fiorentina. Almeno per ora.

Uno dei calciatori rivelazione di questa stagione, il centrocampista classe '97 ad ottobre ha firmato un nuovo contratto con la Viola fino al 2024 che però non basta a mettere la società toscana al riparo dalle voci di mercato che si fanno sempre più insistenti. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, annuncio dall'Argentina: "Trattativa pronta per Messi"

In attesa di capire se e come si tornerà in campo e di conseguenza come sarà strutturata la finestra estiva di calciomercato, Castrovilli in un'intervista concessa al 'Corriere della Sera' non parla apertamente del suo futuro ma lancia segnali che fanno ben sperare la tifoseria toscana: "Perché ho scelto di rinnovare nonostante i tanti club interessati? La città è meravigliosa e mi ha accolto benissimo. Mi sento molto legato alla Fiorentina, alla gente che mi sostiene e al presidente Commisso, sempre pronto a riempirmi di elogi. Mica è facile avere un feeling così naturale e immediato - spiega l'ex Bari che poi aggiunge -. La maglia numero 10? Sarebbe unsogno. È una maglia magica in generale e a Firenze in particolare, considerando i campioni che l’hanno indossata a cominciare da Antognoni che qui, giustamente, ancora oggi è un’istituzione".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, non solo la Juventus: un'altra big di Serie A su Pogba