CALCIOMERCATO ROMA THAUVIN MARSIGLIA / La Roma inizia a pianificare le strategie di calciomercato per la prossima stagione. Molti giocatori potrebbero lasciare i giallorossi, Fonseca vuole rinnovare il parco attaccanti. Nel mirino dei capitolini torna Thauvin, talentuoso giocatore offensivo del Marsiglia. Il tecnico portoghese lo apprezza molto per la sua duttilità nel poter giostrare in vari ruoli nel trio di trequartisti alle spalle della punta centrale.

Secondo 'L'Equipe', la Roma può tornare a farsi sotto, in considerazione del fatto che il contratto del francese è in scadenza nel. Ad oggi, non risultano incontri fissati dal dsper il rinnovo con il Marsiglia. Occasione da sfruttare.

