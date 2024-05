“Ho avuto dei riscontri”: Conte-Juve, l’annuncio che spiazza tutti | ESCLUSIVO

Il tecnico salentino vuole ripartire dopo un anno a spasso. Negli ultimi giorni riallacciati i contatti con De Laurentiis per la panchina del Napoli

Si è parlato tanto di Juventus a ‘Ti Amo Calciomercato’, trasmissione in onda sul canale Twitch di Tv Play. Ospite Franco Leonetti, giornalista di ‘Rabio Bianconera’.

Il primo tema affrontato con Leonetti è stato il futuro di Massimiliano Allegri, destinato all’addio alla Juve: “Il tutto verrà discusso dopo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il primo nome nella lista in caso di addio di Allegri è Thiago Motta. Occhio, però, ad Antonio Conte: negli ultimi giorni ho avuto dei riscontri di un contatto tra le parti”.

Dalla questione allenatore al mercato, con Calafiori nome ‘caldissimo’ per la difesa: “Per una questione di caratteristiche, però, non lo vedo come possibile sostituto di Bremer. L’eventuale rimpiazzo del brasiliano dovrebbe essere un centrale puro”. Nel mirino di Giuntoli, restando alla difesa, c’è anche Buongiorno, già obiettivo dell’Inter: “Piace alla Juventus – conferma Leonetti – ma per me sarà complicato strapparlo al Torino. Lui è tifosissimo dei granata ed è legatissimo all’ambiente”. Cairo valuta Buongiorno sui 40 milioni di euro.