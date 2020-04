CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA ICARDI PJANIC HIGUAIN RONALDO CORONAVIRUS / Sono le settimane più delicate e decisive anche per il futuro del calcio mondiale, messo in ginocchio dall'emergenza Coronavirus. La Serie A si sta interrogando su come e soprattutto quando ripartire, questioni che sembrano però ancora lontane dall'essere risolte. Come se non bastasse, nell'incertezza generale tiene banco il duro scontro Lega-Assocalciatori sul taglio degli stipendi. Un tema già affrontato e risolto dalla Juventus, che si è accordata con Sarri e propri giocatori per la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Come comunicato dalla stessa società, il club risparmierà così ben 90 milioni sull'esercizio 2019/2020. Una mossa che permetterà di far respirare le casse bianconere ed agevolare il lavoro di Paratici e della dirigenza in sede di calciomercato: da Donnarumma, Pogba e Icardi a Pjanic, Higuain e Cristiano Ronaldo, il punto - reparto per reparto - sul calciomercato Juventus e sulle nuove strategie dopo l'emergenza Coronavirus.

Calciomercato Juventus, Szczesny è una certezza ma occhi sempre su Donnarumma | Le ultime sui portieri

Per quanto riguarda il reparto portieri non sono previsti stravolgimenti immediati: Szczesny è stato ufficialmente blindato fino al 2024 e - a meno di offerte irrinunciabili - continuerà ad essere il portiere titolare anche negli anni a venire. Verso il rinnovo di un ulteriore anno anche Buffon, che ricoprirà così il ruolo di vice anche nella prossima stagione. Ma Paratici non perde d'occhio Donnarumma e continua a monitorare con grande attenzione la situazione legata al futuro del giovane portiere del Milan. Il classe 1999 è in scadenza di contratto nel 2021 e in caso di mancato accordo con i rossoneri potrebbe addirittura liberarsi a zero tra una stagione. La Juve resta quindi alla finestra conscia dell'agguerrita concorrenza per l'estremo difensore.

Juventus, capitolo difesa: dalle voci su de Ligt agli obiettivi Marcelo e Theo Hernandez per le fasce

Capitolo difesa: il primo tassello sarà il rinnovo di capitan Chiellini, che continuerà a guidare la retroguardia con la sua esperienza. Negli ultimi giorni sono poi circolate indiscrezioni riguardo ad un clamoroso addio di de Ligt, soprattutto in ottica Real Madrid e Manchester United: la cessione del giovane difensore olandese, arrivato in estate per più di 75 milioni, è al momento da escludere, in quanto la Juventus punta a farne uno dei simboli del futuro. C'è aria di restyling, invece, sulle due corsie laterali: il primo nome in bilico è quello di Mattia De Sciglio, già ad un passo dal PSG a gennaio e possibile partente anche in estate.

Non si escludono colpi di scena anche per il futuro di, che non ha convinto la dirigenza e potrebbe essere già scaricato.

In entrata si continua a parlare di Marcelo, dato in uscita dal Real Madrid e voglioso di riunirsi con Cristiano Ronaldo. Potrebbe dunque essere proprio il 31enne brasiliano il primo candidato per la fascia sinistra, mentre si allontanano Kurzawa e Meunier. Infine, occhi puntati anche su Theo Hernandez, che in pochi mesi ha conquistato il Milan: per arrivare all'ex Real Madrid servirà però un'offerta piuttosto importante superiore ai 40 milioni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, da Pogba a Icardi e Ronaldo | Altra estate bollente in entrata e uscita

A centrocampo con ogni probabilità ruoterà tutto intorno al nome di Paul Pogba. Il centrocampista francese resta l'obiettivo numero uno di Paratici, che sogna di riportarlo a Torino. Il 27enne sembra sempre più intenzionato a lasciare Manchester e gradirebbe sia un ritorno in bianconero che una nuova esperienza al Real Madrid. Sono infatti i 'Blancos' l'ulteriore ostacolo per arrivare a Pogba, senza dimenticare le alte richieste dei 'Red Devils', che continuano a chiedere circa 100 milioni per il suo cartellino. Le alternative a centrocampo portano invece i nomi di Aouar del Lione, di Rakitic e dei due talenti italiani emergenti Castrovilli e in particolare Tonali, contesi dall'Inter e dalle altre big di Serie A. Sul fronte uscite tengono invece banco le situazioni di Pjanic, non più intoccabile per Sarri e corteggiato da diversi top club europei, PSG e Real su tutti, e Bernardeschi, che nella prossima stagione potrebbe avere ancora meno spazio nelle gerarchie di Sarri.

Infine, continuano a rimbalzare voci e rumors sul futuro di Cristiano Ronaldo: a meno di clamorose sorprese, l'attaccante portoghese è destinato a proseguire la propria avventura in bianconero, considerando anche gli altissimi costi di un eventuale trasferimento altrove per qualsiasi club alle prese con gli effetti del Coronavirus. In bilico c'è invece Higuain: il contratto del 'Pipita' scade nel 2021 e sono tre le ipotesi per il suo futuro. In ogni caso, ripartirà la caccia al bomber: in pole c'è sempre Icardi, lontano dalla permanenza al PSG e di rientro - anche se solo di passaggio - all'Inter. Paratici potrebbe fare un nuovo tentativo per l'ex capitano nerazzurro, tenendo però sempre vive le piste Gabriel Jesus, del quale si è parlato anche in un ipotetico scambio con Douglas Costa, e Kane, il più caro dei tre e dai costi elevatissimi. Partendo però da una certezza: la permanenza con un importante rinnovo di contratto di Paulo Dybala, destinato a diventare uno dei simboli della Juve del futuro.

