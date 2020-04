Coronavirus, Sky annuncia lo sconto. Ma il sito non va e gli abbonati insorgono sul web

CORONAVIRUS SKY SCONTO / Lo sport e il calcio si fermano per l'emergenza Coronavirus e quindi, dopo qualche settimana di riflessioni, anche 'Sky' decide di fare un passo indietro e annuncia uno sconto speciale per gli abbonati ai pacchetti Sport e Calcio. "Lo sconto - scrive 'Sky' nella nota -. è valido dall'adesione fino al 31 maggio 2020, ovvero pro-rata mensile".

In pratica si tratta di uno sconto di 15,20 euro al mese per aprile e maggio, al momento. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Richiederlo è sostanzialmente abbastanza semplice. Basta collegarsi al sito di 'Sky', accedere alla propria area riservata con le credenziali, poi nella sezione promozioni si trova l'indicazione per ottenere lo sconto. Il problema però è che già da stamattina l'area 'Fai Da Te' che dà accesso allo sconto non è raggiungibile e tantissimi abbonati si stanno lamentando sui social. "Sky in versione INPS" ironizza qualcuno, mentre altri trovano ingiusto che siano gli utenti a dover richiedere lo sconto e non direttamente Sky ad applicarlo.