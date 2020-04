CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI - L'emergenza coronavirus ha congelato il campionato di calcio in (quasi) tutta Europa e con essi anche la posizione di molti allenatori.

E' il caso di Maurizio, messo in discussione dopo la sconfitta nell'andata degli ottavi di finale dicontro il Lione, ma che sembra molto più saldo a seguito della vittoria nel derby d'Italia contro l'che ha riportato lain testa alla classifica di Serie A prima dell'interruzione disposta dal Governo.

In attesa di capire se e quando potrà ripartire la stagione 2019-20, però, arriva un annuncio che sorprende tutto il mondo Juve e che arriva dal noto giornalista sportivo Franco Melli: "Sarri traballa, la sua posizione traballa. Io non posso sapere quando inizierà il prossimo campionato, ma a quanto mi dicono probabilmente non ci sarà lui sulla panchina della Juventus". Da Pochettino a Guardiola passando per Zidane, fino al clamoroso ritorno di Allegri: le voci sulla panchina bianconera sono destinate a riaccendersi.

