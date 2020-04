CALCIOMERCATO MILAN TORREIRA / In casa Milan torna di moda Lucas Torreira. L'ex centrocampista della Sampdoria, approdato all'Arsenal nell'estate del 2018, sarebbe voglioso di tornare in Serie A dopo la difficile stagione con i 'Gunners', complicata da un grave infortunio.

Così, riporta il 'Corriere dello Sport', la dirigenza milanista avrebbe mantenuto vivi i rapporti con l'entourage e starebbe aspettando il momento propizio per presentarsi ae intavolare una trattativa: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Torreira sarebbe valutato circa 40 milioni di euro, ma a favorire il suo acquisto potrebbero essere alcune cessioni importanti, tra le quali quelle di

