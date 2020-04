Coronavirus, domani nuova assemblea di Serie A: gli aggiornamenti

CORONAVIRUS SERIE A ASSEMBLEA / La Lega Serie A si riunirà nuovamente domani per discutere i temi legati all'emergenza coronavirus: si attendono aggiornamenti sulla questione calendario e sulla discussione per il taglio stipendi, con la trattativa in corso con l'Associazione Italiana Calciatori. Oggi pomeriggio la Lega ha pubblicato un nuovo comunicato ufficiale annunciando la convocazione "in via d'urgenza" in videoconferenza alle ore 10 in prima convocazione e alle 12 in seconda convocazione.

L'ordine del giorno è il seguente: "Verifica poteri, comunicazioni presidente, comunicazioni AD, linee guida Serie A, varie ed eventuali".

