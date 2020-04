CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Dopo solo sei mesi Zlatan Ibrahimovic è pronto a mettere fine alla sua seconda esperienza al Milan: arrivano a gennaio, acclamato da tutto il popolo rossonero, e nonostante il buon rendimento avuto fino alla sospensione del campionato, l'attaccante svedese difficilmente rinnoverà il suo contratto.

Ad essere cambiato in questi mesi è la dirigenza milanista: l'addio di Boban, la marginalizzazione di Maldini e la 'presa di poter' diha di fatto sancito la fine dello Zlatan 2. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Lo conferma anche il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato che intervenuto a 'Radio Sportiva' dice la sua sul futuro dell'ex Los Angeles Galaxy: "Ibrahimovic è arrivato a Milano per il rapporto umano con Maldini e Boban. Nel momento in cui Boban è andato via e Maldini è stato messo alla porta, ne ha tratto le conseguenze".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic: annuncio dello svedese

Addio vicino quindi con il Milan che sta sondando il mercato per trovare una prima punta in grado di sostenere l'attacco rossonero: tra i nomi fatti c'è quello di Arek Milik, per cui la trattativa per il rinnovo con il Napoli non decolla.