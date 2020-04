Coronavirus, scontro coi calciatori: la Liga invita i club a tagliare gli stipendi

LIGA STIPENDI CORONAVIRUS / Svolta decisiva in Spagna per la questione stipendi.

Lae l'assocalciatori iberica, infatti, non hanno trovato un accordo per le misure da concordare di fronte alla crisi economica causata dall'emergenzae oggi l'ente della massima divisione ha annunciato pubblicamente che invita i suoi club a utilizzare l'ERTE, misura legislativa che autorizza le società a ridurre la giornata lavorativa e, quindi, i pagamenti.

Coronavirus, taglio stipendi: la scelta della Liga spagnola

Lo scontro, secondo fonti dei quotidiani 'AS' e 'Marca', nasce dalla posizione dell'AFE, secondo la quale i calciatori dovrebbero rinunciare solo al 20% del loro stipendio se la stagione non dovesse essere recuperata, e a un 10% in caso contrario. Oggi pomeriggio si riuniranno nuovamente i capitani della Primera Division e, probabilmente, arriverà una nuova presa di posizione in risposta a quella della Liga, che invita le squadre ad usare l'ERTE per "la distanza nelle conversazioni con l'assocalciatori" e per "la grave crisi economica che il COVID-19 sta causando nell'industria del calcio".

