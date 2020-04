EMERGENZA CORONAVIRUS DIRETTA / Prosegue l'emergenza coronavirus nel nostro paese e nel resto del mondo. Misure restrittive prolungate in Italia almeno fino al 13 aprile. Il dato sui contagi in tutto il pianeta, diffuso dalla John Hopkins University, conta oltre un milione di casi. Ieri, in Italia, aumento dei contagi di altre 2477 unità, mentre sono guarite altre 1431 persone. Intanto, novità su un possibile vaccino in arrivo nei prossimi cinque mesi e in via di elaborazione a Pittsburgh. Il mondo dello sport resta fermo, ma l'Uefa intende salvare le competizioni della stagione in corso, anche a costo di giocare in estate. Clicca qui per ulteriori dettagli. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

18.15 - Il nuovo bollettino della Protezione Civile: Incremento di 2.339 contagiati in più rispetto a ieri, 766 nuovi deceduti, le persone guarite sono 1.480 in più rispetto a ieri.

16.45 - I dati provenienti dalla Regione Lazio confermano un trend di contagi in calo. Oggi si registrano 167 positività in più e per la prima volta il dato si attesta sotto il 5%.

16.15 - Tramite un comunicato ufficiale, la Regione Campania ha annunciato misure contro il caro prezzi: "La Regione Campania ha attivato il proprio Osservatorio con l’obiettivo di individuare ed arginare ogni fenomeno di distorsione del mercato generato da prezzi sproporzionati. Per fronteggiare gravi speculazioni in questo periodo, dell’Osservatorio faranno parte anche un rappresentante delle Prefetture, della Guardia di Finanza. E’ compito dell’Osservatorio l’individuazione dei prodotti e degli esercenti che curano la distribuzione e vendita, a prezzi palesemente sproporzionati, con segnalazione alle competenti Procure della Repubblica.

“Mettiamo in campo – ha dichiarato il Presidente De Luca – una rigorosa azione di contrasto contro ogni forma di speculazione, tanto più intollerabile in questi giorni di emergenza”.

15.45 - Continua ad allungarsi la lista dei medici deceduti. Come reso noto dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici, il totale sale oggi a 73 con altri cinque decessi.

14.50 - Scontro con i calciatori: la Liga invita i club a tagliare gli stipendi.

14.15 - Brusaferro, presidente dell'ISS, conferma in conferenza stampa: "Confermiamo il rallentamento dei contagi, ma va mantenuta molto elevata la soglia delle raccomandazioni e delle restrizioni adottate".

13.20 - Nelle parole riportate da 'Il Messaggero', Angelo Borrelli ha poi corretto il tiro sulle frasi di stamane: "L'orizzonte temporale resta quello del 13 aprile come annunciato dal presidente del consiglio". (Leggi qui)

12.48 - Ai nostri microfoni, il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha parlato della situazione relativa al coronavirus in Italia: CLICCA QUI per leggere le sue dichiarazioni.

10.10 - Borrelli: "A casa anche il 1 maggio, fase 2 forse dal 16 maggio". Il capo della Protezione civile annuncia il possibile prolungamento delle restrizioni.

9.45 - Il Premier Giuseppe Conte risponde alla Von der Layen e all'UE: "Servono unità, ambizione e coraggio nella lotta al Covid-19".

09.05 - Triste record di morti negli Stati Uniti in una sola giornata: 1.169 vittime in 24 ore. I decessi negli States salgono a quasi 6mila.