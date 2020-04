DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / L'Italia ha raggiunto il famoso picco nella curva dei contagi da Coronavirus. Lo spiega l'Istituto Superiore della Sanità che lancia un segnale di speranza, ma avverte: non è il momento di abbassare la guardia. Nell'ultimo bollettino emesso ieri dalla Protezione Civile, infatti, il numero dei decessi resta comunque molto elevato con 837 nuove vittime del virus. Intanto vengono messi a punto nuovi test più rapidi e nelle prossime ore si attende la proroga delle misure restrittive da parte del Governo almeno fino a Pasqua.

Il calcio intanto fa i conti con le enormi perdite economiche e mentre la FIFA prepara un 'piano Marshall' per salvare l'attività in tutto il mondo, l'UEFA oggi si riunisce per discutere dei calendari. Clicca qui per ulteriori dettagli. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

8.40 - E polemica sulla nuova circolare del Viminale, il Governatore della Campania De Luca sottolinea dal proprio profilo Facebook: "Considero gravissimo il messaggio proveniente dal Ministero dell'Interno, relativo alla possibilità di fare jogging e di passeggiare sotto casa. Si trasmette irresponsabilmente l'idea che l'epidemia è ormai alle nostre spalle. Si ignora tra l'altro, che vi sono realtà del Paese dove sta arrivando solo ora l'ondata più forte di contagio. Si rischia, per una settimana di rilassamento anticipato, di provocare una impennata del contagio. Ribadisco che in Campania rimane in vigore l'ordinanza regionale, derivata da motivi di tutela sanitaria, la cui competenza è esclusivamente regionale. Si ribadisce che è assolutamente vietato uscire a passeggio o andare a fare jogging".

8.10 - Altra giornata importante per il calcio con l'UEFA che si riunirà per discutere delle nuove proposte per la riforma dei calendari.

8.00 - Nelle prossime ore è attesa la proroga da parte del Governo delle misure restrittive almeno fino a Pasqua.

7.30 - Polemica per l'ultima circolare del Viminale che consente di fare jogging e le passeggiate coi figli minori: solo un genitore e vicino a casa. Campania e Lombardia dicono subito no.