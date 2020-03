CALCIOMERCATO LAZIO CORREA VASQUEZ / I social sono diventati da tempo parte integrante del calciomercato. A volte basta un like o un commento per scatenare le voci attorno al futuro di un giocatore. Il periodo di quarantena non ha fatto altro che ampliare questo ambito visto che molti giocatori hanno potenziato la loro comunicazione social.

L'ultimo caso riguarda lae Franco. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Correa ha pubblicato sui social un video mentre prepara le empanadas argentine. L’ex Palermo Franco Vazquez, suo compagno a Siviglia, ha commentato il filmato. "Vieni alla Lazio. Ti preparo quel che vuoi", gli ha risposto il Tucu.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Lazio, assalto a Inzaghi | Via con due big!