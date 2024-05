Juventus, sette cessioni e 96 milioni: così arrivano Koopmeiners e Zirkzee

La Juve sogna Zirkzee e Koopmeiners per il mercato estivo: il Dt Giuntoli si muove in uscita per pianificare l’assalto ai due gioielli di Bologna e Atalanta

Non è un mistero il ‘debole’ di Cristiano Giuntoli per Zirkzee e Koopmeiners, obiettivi di vecchia data della dirigenza della Juventus.

L’olandese dell’Atalanta intriga da tempo l’ex Ds del Napoli per dare il cambio di passo al centrocampo bianconero, mentre il connazionale della rivelazione Bologna potrebbe aggiungersi a Vlahovic, Chiesa e Yildiz per un super attacco nella prossima stagione. L’eventuale arrivo di Thiago Motta in panchina agevolerebbe la trattativa, anche se c’è da fare i conti con il club felsineo che valuta circa 60 milioni di euro il proprio gioiello. Stesso discorso anche sul fronte Koopmeiners, con l’Atalanta che non è intenzionata a far sconti per il suo numero 7 e vorrebbe incassare il massimo possibile da un’eventuale addio del giocatore.

Calciomercato Juventus, super tesoretto per l’assalto a Zirkzee e Koopmeiners

Per convincere Atalanta e Bologna ci vorrà quindi un assegno pesante, con la Juve del nuovo corso improntato sulla sostenibilità che deve dare un occhio di riguardo al bilancio.

Giuntoli studia quindi un piano alternativo e punta a ricavare un prezioso tesoretto da alcune cessioni per arrivare a uno tra Koopmeiners e Zirkzee. La Juventus ha già incassato 8 milioni (più eventualmente altri 2 di bonus) dal riscatto del Genoa per de Winter e potrebbe sacrificare sul mercato altri due talenti del calibro di Huijsen e Soulé, valutati entrambi circa 30 milioni di euro. Nella lista dei partenti dei giocatori attualmente in prestito e jolly quindi sul mercato ci sarebbero anche Kaio Jorge (10 milioni), Barrenechea (8), Facundo Gonzalez (5) e infine Barbieri (3).

La Juve complessivamente, pianificando queste sei cessioni a titolo definitivo dopo l’ufficialità di de Winter, incasserebbe quasi 100 milioni di euro (96 per la precisione): cifra importante e fondamentale per dare l’assalto a uno fra Koopmeiners e Zirkzee, o chissà per un doppio colpo che avrebbe del clamoroso.