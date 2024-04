Prima cessione ufficiale per la Juventus: dettagli e nuovi affari | CM.IT

Praticamente ufficiale la prima operazione in uscita per la Juventus sul mercato: tutti i dettagli dell’operazione e le nuove mosse della dirigenza

La Juventus passa all’incasso. Ci siamo quasi ormai per l’ufficialità di un’operazione in uscita alla Continassa dopo l’ultima giornata di campionato.

Nella sfida contro la Fiorentina, infatti, Koni de Winter ha collezionato la presenza numero 23 da almeno 45 minuti con la maglia del Genoa, sbloccando una delle condizioni per il riscatto obbligatorio del giocatore da parte dei ‘Grifoni’. L’ultimo tassello riguarda la salvezza matematica della squadra di Gilardino, praticamente in cassaforte grazie anche al prezioso pareggio conquistato al ‘Franchi’. De Winter si appresta quindi a diventare a titolo definitivo un difensore del Genoa: alla Juve andranno 8 milioni di euro, oltre eventualmente ad altri 2 milioni di bonus. Nell’accordo stipulato a inizio stagione c’è anche una piccola percentuale per i bianconeri su una futura cessione del giovane belga, negli ultimi tempi sondato da formazioni di Premier League e Bundesliga.

Calciomercato Juventus, asse col Genoa: non solo de Winter

Un’altra operazione materializzatasi tra Genoa e Juventus, che in passato avevano concluso tra gli altri anche gli affari Dragusin e Cambiaso.

L’asse sul mercato potrebbe comunque continuare, visto l’interesse concreto del club ligure per altri gioielli della ‘Vecchia Signora’ come appreso da Calciomercato.it. Il Genoa già la scorsa estate aveva corteggiato Miretti per il centrocampo, prima che il canterano fosse bloccato alla Continassa da Allegri. Sul classe 2003 ci saranno nuove valutazioni a fine campionato, soprattutto se la Juve dovesse cambiare guida tecnica. La dirigenza dei ‘Grifoni’ nei mesi scorsi ha sondato anche Barrenechea, che in estate rientrerà a Torino dopo il prestito al Frosinone. L’argentino viene seguito con attenzione per la mediana e potrebbe rientrare anche sul tavolo delle trattative come contropartita per Gudmundsson e Frendrup, se ovviamente Giuntoli dovesse puntare con decisione sui diamanti pregiati di Gilardino.

Infine, visti i buoni rapporti tra le due società, da non scartare una possibile richiesta del Genoa per Tiago Djalò. La Juventus in vista della prossima stagione sta vagliando l’ipotesi di cedere in prestito l’ex difensore Lille e potrebbe ‘parcheggiarlo’ nella fila della squadra rossoblù per consentirgli di giocare con maggiore continuità.