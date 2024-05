Corsa a quattro per Brescianini: Milan spettatore interessato | CM.IT

In questa stagione il centrocampista di Calcinate ha disputato 37 partite, per un totale di 2.286′. 4 i gol, 2 gli assist realizzati dal classe 2000 cresciuto nel settore giovanile rossonero

Ieri a Tv Play, Guido Angelozzi lo ha confermato: “Alcuni grandi club stanno seguendo Brescianini”. A margine del premio Adicosp, dove il dirigente del Frosinone ha ricevuto il riconoscimento come miglior Ds della B della passata stagione, si è parlato quindi anche del futuro del centrocampista classe 2000 che è stato acquistato la passata stagione a titolo definitivo dal Milan, e che già da qualche mese può vantare una lunga serie di estimatrici come Bologna, Fiorentina e Sassuolo. Non solo: come raccolto da Calciomercato.it, infatti, sul calciatore c’è anche il Napoli, con Manna suo storico corteggiatore dai tempi della Juventus e ora attento osservatore della sua crescita.

Brescianini è stato uno dei protagonisti della stagione della squadra di Di Francesco, con 37 presenze per complessivi 2.286′, adesso pensa solo a salvare la squadra ciociara, protagonista venerdì di una sfida decisa contro l’Inter campione d’Italia. Il Milan guarda interessato: ha il 50% sulla rivendita del cartellino del giocatore.

“Sta facendo un ottimo lavoro, lo conoscevamo da tempo ed erano 2-3 anni che volevo prenderlo. Quest’estate abbiamo avuto la fortuna di portarlo a Frosinone e non mi aspettavo questa crescita esponenziale”, ha raccontato poi Angelozzi confermando nuovamente l’interesse delle grandi società consapevoli, mai come adesso, anche della crescita economica del ragazzo.

Ad oggi servono infatti circa 15 milioni di euro per vincere la concorrenza e strappare il centrocampista ai ciociari.

Parliamo di una valutazione nota anche al Milan, ex proprietario del cartellino ma pronto ad incassare il 50% sulla rivendita del ragazzo, come da accordi presi la scorsa estate in occasione della sua cessione.