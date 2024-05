Spettro retrocessione e caos: presidente finisce sotto scorta

Paura e tensione per la società. Dopo l’aggressione al direttore sportivo, finisce sotto scorta il presidente del club. Ecco la situazione

E’ un momento davvero complicato per il club, che rischia la retrocessione dopo l’ennesimo passo falso, che ha peggiorato ulteriormente la situazione in classifica.

Per il Bari e i suoi tifosi sono tempi durissimi. La Serie C fa paura e nel weekend c’è la sfida contro il Brescia a caccia di punti per i playoff. Il dramma sportivo è davvero dietro l’angolo, ma c’è ancora la speranza di mantenere la categoria. L’ultima giornata del campionato cadetto ci dirà cosa ne sarà dei pugliesi, che potrebbero retrocedere direttamente, ritrovarsi ai playout o salvarsi. Tutto è ancora possibile

Bari, De Laurentiis sotto scorta

Il clima attorno alla squadra, però, è davvero pesante. Non è certo un segreto che la proprietà sia finita nel mirino della tifoseria, responsabile di aver smembrato una squadra, che solo pochi mesi fa lottava per la promozione.

Il presidente del club, Luigi De Laurentiis, come rivelato dall’Edicola del Sud, sarebbe finito sotto scorta. Dopo l’aggressione subita dal direttore sportivo Ciro Polito, la situazione, non solo a livello sportivo, è davvero calda a Bari.